Comodoro avanza en la diversificación productiva mediante una alianza entre el Municipio, la Universidad y el sector privado

Se trata del programa "Sistema Inteligente para el Manejo del Agua en Olivos". Con su implementación, se busca transformar la matriz productiva regional, en lo relativo a la optimización del riego en cultivos de olivos, la eficiencia en el uso del agua y la diversificación productiva.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y el sector privado, consolidaron una alianza estratégica para avanzar en la implementación del programa SIMA.OL (Sistema Inteligente para el Manejo del Agua en Olivos), una iniciativa orientada a optimizar el riego de precisión en cultivos de olivos patagónicos y promover la diversificación de la matriz productiva local y regional.

Durante la presentación, el intendente Othar Macharashvili destacó el valor del trabajo conjunto entre el Estado Municipal, la comunidad científica y el sector privado, al destacar que "esta conjunción de profesionales e instituciones que convergen en una iniciativa demuestra que el trabajo sostenido puede transformarse en resultados concretos. Lo más importante es que todos estemos comprometidos con el uso racional del agua, un recurso indispensable para la vida y para el futuro de nuestra comunidad", afirmó.

"Sin agua no hay vida", expresó el jefe comunal, al agregar que "el gran objetivo es que podamos incorporar una nueva percepción sobre su uso, entendiendo que debemos administrar de manera responsable para garantizar el desarrollo de las próximas generaciones.

En dicha línea, puso en valor la historia productiva de Comodoro Rivadavia vinculada al cultivo de olivos, recordando los primeros ejemplares plantados en distintos sectores de la ciudad y los estudios que permitieron identificar su potencial. "Todo ese trabajo de investigación, sumado al aporte de la Universidad, las áreas técnicas del Municipio y el compromiso del sector privado, hoy se transforma en un proyecto concreto. Para mí, este es el inicio de un gran camino que abrirá nuevas oportunidades para seguir diversificando la producción y generando desarrollo para nuestra ciudad", señaló.

"Es muy importante que una familia de pioneros, ya en su cuarta generación, piense en el futuro y en la diversificación productiva. También es fundamental contar con investigadores comprometidos con esta región, con un fuerte sentido de pertenencia, que entienden que la Patagonia tiene un enorme potencial más allá de los recursos que impulsaron su crecimiento durante los últimos cien años, como el petróleo, el gas o la pesca", concluyó.



Inversión, innovación y visión a largo plazo

A su turno el presidente de Comodoro Conocimiento, remarcó la importancia de la firma del convenio que "dará inicio a un proyecto de investigación de tres años orientado al desarrollo del cultivo de olivos en la región, con el objetivo de generar conocimiento científico aplicado a la realidad local y fortalecer la diversificación productiva de Comodoro".

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Asimismo, Zárate valoró el compromiso de los inversores, al señalar que "la propuesta combina inversión, innovación y una visión a largo plazo para consolidar una nueva actividad productiva en la ciudad. La zona podría alcanzar entre 80 y 100 hectáreas de olivos de alta calidad y rendimiento, posicionando a Comodoro como un nuevo polo para este cultivo gracias al acompañamiento técnico de especialistas de reconocimiento nacional", detalló.

Por su parte, el rector de la UNPSJB, Gustavo Fleitas, ponderó la importancia del trabajo articulado y afirmó que "este tipo de iniciativas representan verdaderas políticas de Estado, al integrar la generación de conocimiento científico con la gestión pública, la inversión y la producción. Ratificar este convenio es un acto más de la enorme tarea que realizan la Universidad, la gestión municipal y los particulares", expresó, al tiempo que valoró el compromiso de todos los actores involucrados.

Finalmente, el rector reafirmó la disposición de seguir acompañando iniciativas que generen oportunidades para la comunidad y destacó que este emprendimiento constituye un ejemplo de cómo la articulación entre ciencia, gestión e inversión puede traducirse en beneficios concretos para el desarrollo de la ciudad.

Por último, el investigador del CONICET, Fabian Scholz, puso en valor la construcción de una sinergia entre el Estado Municipal, la Universidad y el sector privado al señalar que "el proyecto permite desafiar paradigmas tradicionales del cultivo de olivos a través de la innovación".