Argentina y Egipto concentran una parte clave de la deuda del FMI y vuelven a compartir protagonismo

Mientras ambas selecciones se cruzan en el Mundial, un dato económico vuelve a poner a Argentina y Egipto en el centro de la escena: entre los dos países reúnen cerca del 40% de la deuda vigente que el Fondo Monetario Internacional mantiene con sus Estados miembros.

El enfrentamiento deportivo entre Argentina y Egipto encuentra un llamativo paralelismo fuera de la cancha. Además de competir en el escenario futbolístico, ambos países ocupan un lugar destacado dentro de la cartera de préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con datos difundidos por distintos análisis económicos, Argentina continúa siendo el principal deudor del organismo, mientras que Egipto se ubica entre los primeros lugares del ranking. En conjunto, los compromisos financieros de ambas naciones representan alrededor del 40% del total de los créditos que el FMI mantiene otorgados a sus países miembros.

La situación refleja el peso que ambos programas de asistencia tienen dentro del organismo internacional. En el caso argentino, la relación con el FMI se ha profundizado a partir de los acuerdos firmados durante los últimos años, mientras que Egipto también ha recurrido a distintos programas de financiamiento para enfrentar desafíos económicos internos.

Este escenario vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el rol del Fondo Monetario Internacional, las condiciones de financiamiento y el impacto que estos programas tienen en las economías nacionales.

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Fuente: Clarín.