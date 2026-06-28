Argentina venció 3-1 a Jordania y cerró la fase de grupos con puntaje ideal

La Albiceleste superó a Jordania en un partido que lo tuvo como líder del Grupo J. Lo Celso, Lautaro Martínez y Messi anotaron los goles del encuentro.

La Selección Argentina derrotó este sábado por la noche a Jordania en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 y finalizó como líder del Grupo J con puntaje perfecto.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni abrió el marcador en el primer tiempo con un gol de tiro libre de Giovani Lo Celso, mientras que Lautaro Martínez amplió la ventaja con un penal.

En el complemento, Jordania descontó a los 55 minutos, pero Argentina volvió a marcar diferencia en el tramo final del encuentro. Lionel Messi, que comenzó el partido como suplente, ingresó en la segunda mitad y convirtió el tercer gol. De esta forma, selló el 3-1 definitivo.

Con este resultado, la Albiceleste cerró la primera fase con un puntaje ideal y se clasificó para la siguiente instancia como líder de su grupo.