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Argentina envió personal y recursos militares para colaborar con la emergencia en Venezuela

El Gobierno nacional puso en marcha un operativo de asistencia humanitaria y desplegó medios de las Fuerzas Armadas para colaborar con las tareas de respuesta tras la emergencia qu

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Redacción
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Argentina envió personal y recursos militares para colaborar con la emergencia en Venezuela

El Gobierno nacional puso en marcha un operativo de asistencia humanitaria y desplegó medios de las Fuerzas Armadas para colaborar con las tareas de respuesta tras la emergencia que afecta al país caribeño.

El Ministerio de Defensa confirmó el envío de recursos militares para brindar apoyo humanitario a Venezuela, luego de la emergencia provocada por los recientes sismos que afectaron distintas zonas del país.

El operativo incluye personal especializado en rescate, equipos médicos, insumos sanitarios y aeronaves destinadas al traslado de ayuda y al apoyo logístico. El despliegue fue coordinado entre distintas áreas del Estado con el objetivo de asistir a la población afectada y colaborar con las autoridades venezolanas en las tareas de respuesta.

Desde la cartera de Defensa señalaron que las Fuerzas Armadas cuentan con capacidades específicas para intervenir en este tipo de emergencias, aportando recursos humanos y materiales para fortalecer las acciones de asistencia humanitaria.

El Gobierno argentino expresó además su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su compromiso de colaborar ante situaciones de desastre que requieran cooperación internacional.

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