Alfaro celebró la histórica eliminación de Alemania y calificó la victoria como la más importante de su carrera

El entrenador de Paraguay destacó el carácter de sus futbolistas tras la clasificación conseguida por penales ante Alemania en el Mundial 2026. En conferencia de prensa habló de la épica del triunfo, elogió el compromiso del plantel y reveló cómo preparó al equipo para enfrentar a una de las potencias del fútbol mundial.

La selección paraguaya protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en la definición por penales, luego de igualar 1 a 1 durante los 120 minutos de juego. Tras el encuentro, el director técnico Gustavo Alfaro aseguró que se trató de la victoria más trascendente de toda su trayectoria profesional.

El entrenador sostuvo que el triunfo fue posible gracias a la entrega y la fortaleza mental de sus jugadores, quienes, según explicó, entendieron que debían competir con el corazón además del talento para enfrentar a un rival de semejante jerarquía.

Durante la conferencia de prensa, Alfaro remarcó que el plantel se preparó especialmente para afrontar un partido de máxima exigencia, convencido de que Paraguay debía mantener la concentración durante cada minuto y aprovechar las oportunidades que se presentaran.

El DT también destacó el esfuerzo colectivo del equipo a lo largo del torneo y valoró el sacrificio de futbolistas que atravesaron distintos momentos difíciles en sus carreras antes de alcanzar este logro con la selección paraguaya.

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La clasificación representa un hecho histórico para la Albirroja, que dejó en el camino a una de las selecciones más exitosas del mundo y continúa soñando con seguir avanzando en la Copa del Mundo. Tras esta victoria, Paraguay enfrentará en la siguiente instancia al ganador del duelo entre Francia y Suecia.

Fuente: Infobae.