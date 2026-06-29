Santilli asume la Jefatura de Gabinete y concentrará el vínculo con las provincias

El presidente Javier Milei oficializó la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete tras la salida de Manuel Adorni. Además de asumir la coordinación del Gabinete, conservará el manejo de las relaciones con los gobernadores, en una reestructuración que fortalece su peso político dentro del Gobierno.

El Gobierno nacional confirmó este domingo la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, luego de la renuncia de Manuel Adorni. El nombramiento fue anunciado por el presidente Javier Milei a través de una imagen difundida desde la Quinta de Olivos, acompañado por Karina Milei y el propio funcionario.

Con esta decisión, Santilli no solo pasará a coordinar la actividad del Gabinete nacional, sino que también mantendrá bajo su órbita las funciones vinculadas a la relación con las provincias. La reestructuración implica la disolución de la cartera política como ministerio independiente, por lo que las negociaciones con los gobernadores quedarán centralizadas en la Jefatura de Gabinete.

Como parte de los cambios, Devitt ocupará la Vicejefatura de Gabinete, mientras que Coria será el nuevo secretario de Interior, conformando el equipo que acompañará a Santilli en la coordinación política y administrativa del Ejecutivo.

La salida de Adorni se produjo en medio del desgaste político generado por una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y las crecientes presiones que existían en el Congreso. Pese a ello, Milei volvió a defender públicamente a su exfuncionario, sostuvo que debe respetarse la presunción de inocencia y aseguró que la Justicia será la encargada de determinar su situación.

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Santilli, por su parte, expresó que afronta esta nueva responsabilidad como “el desafío más importante” de su carrera política y ratificó su compromiso de continuar impulsando la agenda del Gobierno nacional. Su experiencia en la negociación con gobernadores es uno de los principales motivos por los que el Ejecutivo decidió ampliar sus atribuciones en esta nueva etapa.

Fuente: Adaptado de una publicación de LA NACION⁠.