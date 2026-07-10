Santa Cruz avanza con un proyecto para reforzar el control ambiental sobre la actividad minera y petrolera

La iniciativa ya cuenta con dictamen favorable en la Legislatura provincial y propone que todas las empresas extractivas deban contar con un Servicio de Medioambiente, encargado de supervisar el cumplimiento de las normas ambientales durante sus operaciones.

La provincia de Santa Cruz se encuentra cerca de aprobar una nueva legislación que apunta a fortalecer los controles ambientales sobre las actividades mineras y petroleras. El proyecto, impulsado por el diputado provincial Pedro Muñoz (CC-ARI), ya obtuvo dictamen favorable en la Honorable Cámara de Diputados y recomienda la aprobación del Proyecto de Ley N.º 323/2024.

La propuesta crea un Régimen Provincial de Servicios Medioambientales de carácter obligatorio para todas las empresas que desarrollen actividades extractivas dentro del territorio santacruceño, tanto del sector público como privado.

Mayor control sobre el impacto ambiental

El objetivo de la iniciativa es prevenir daños al ambiente, proteger los recursos naturales y contribuir al desarrollo sustentable de la provincia. Para ello, cada emprendimiento deberá contar con un Servicio de Medioambiente, que podrá funcionar de manera interna o mediante la contratación de profesionales externos.

El proyecto establece que estos servicios deberán estar dirigidos por profesionales especializados en materia ambiental, como ingenieros ambientales, licenciados o especialistas con formación de posgrado, quienes además deberán estar inscriptos en un registro oficial dependiente de la Secretaría de Estado de Ambiente.

Horas mínimas de supervisión profesional

La cantidad de horas mensuales que deberá prestar el Servicio de Medioambiente será determinada según dos criterios: el número de trabajadores de la empresa y el Nivel de Complejidad Ambiental establecido por la legislación provincial vigente.

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Además, la norma fija un plazo máximo de 180 días corridos desde su publicación para que todas las empresas alcanzadas se adecuen a los nuevos requisitos y formalicen la contratación o designación de los profesionales correspondientes.

Etapa final del tratamiento legislativo

De acuerdo con la información difundida, actualmente se ultiman algunos aspectos técnicos vinculados a las competencias de los profesionales que podrán desempeñar estas funciones. Sin embargo, el proyecto cuenta con amplio consenso legislativo, por lo que su aprobación definitiva podría concretarse en las próximas semanas.

De sancionarse, la ley incorporará un nuevo mecanismo de supervisión ambiental para las actividades extractivas desarrolladas en Santa Cruz, con el objetivo de reforzar los controles sobre el impacto de la explotación de los recursos naturales.

Fuente: OPI Santa Cruz.