La Casa Rosada negocia colectoras con los gobernadores afines para habilitar acuerdos electorales de cara a 2027

La Casa Rosada mantiene conversaciones con mandatarios provinciales aliados con el objetivo de avanzar en una reforma política que incluya la suspensión de las PASO y la incorporación de listas colectoras en las elecciones legislativas. La iniciativa apunta a fortalecer los acuerdos electorales de cara a los próximos comicios.

El Gobierno nacional comenzó una ronda de negociaciones con gobernadores afines para reunir el respaldo político necesario que le permita avanzar con una reforma del sistema electoral. Entre los principales cambios que impulsa el oficialismo se encuentran la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la posibilidad de habilitar listas colectoras para cargos legislativos.

Las conversaciones son encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al dirigente libertario Eduardo “Lule” Menem, quienes mantienen contactos con distintos mandatarios provinciales en busca de consensos que faciliten la aprobación del proyecto en el Congreso.

La propuesta permitiría que los gobernadores puedan presentar listas legislativas propias mientras acompañan la candidatura presidencial de La Libertad Avanza, sin necesidad de conformar una alianza electoral formal. De esta manera, el oficialismo busca ampliar su base de apoyo territorial y fortalecer su estrategia política para las próximas elecciones.

Sin embargo, la iniciativa genera reparos en algunos sectores políticos y provinciales. Entre las principales críticas aparece la comparación con el antiguo sistema de la ley de lemas, ya que algunos consideran que las colectoras podrían generar confusión entre los votantes y alterar la competencia electoral.

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Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca simplificar el proceso electoral, reducir costos y brindar mayor flexibilidad para alcanzar acuerdos con fuerzas provinciales. En paralelo, continúan las negociaciones con bloques legislativos y gobernadores para obtener los votos necesarios que permitan convertir la propuesta en ley antes del próximo calendario electoral.

Fuente: LA NACIÓN⁠.