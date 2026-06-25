El escándalo de los dólares ocultos vuelve a poner bajo la lupa a Insaurralde

La difusión de videos que muestran grandes sumas de dinero escondidas en un vestidor reactivó el debate sobre los vínculos entre política, negocios y poder en torno al exfuncionario bonaerense.

La aparición de nuevos videos donde se observan fajos de dólares ocultos en un vestidor generó un fuerte impacto político y mediático. Las imágenes, que habrían sido registradas en una vivienda que compartían Martín Insaurralde y Jesica Cirio, volvieron a colocar en el centro de la escena una causa judicial vinculada a presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El caso no solo reavivó interrogantes sobre el origen de los fondos encontrados, sino que también puso el foco en las relaciones construidas por Insaurralde a lo largo de su trayectoria política. Diversos análisis señalan que alrededor de su figura confluyen intereses relacionados con la administración pública, el juego, el deporte y distintos sectores empresariales.

La difusión del material provocó nuevas medidas judiciales y renovó el interés sobre una investigación que ya había generado repercusiones años atrás. Mientras continúan las actuaciones judiciales, el episodio vuelve a instalar preguntas sobre la transparencia en la función pública y la conexión entre el poder político y determinados negocios privados.

La causa sigue avanzando y podría sumar nuevos elementos en los próximos días, en un contexto donde las imágenes difundidas reabrieron una de las polémicas más resonantes de la política argentina reciente.

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Fuente: La Nación