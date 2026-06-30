URGENTE
El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco" El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco"
📬 Newsletter
Comodoro

Una mujer fue hospitalizada tras sufrir una caída al bajar de un colectivo en el barrio Moure

El hecho ocurrió este lunes por la noche en la intersección de Gustavo Bahamonde y Código 844. La pasajera fue trasladada al Hospital Regional por una lesión en el tobillo. Una

A
Administración
Redacción
👁 0 lecturas · 🕐 1 min de lectura
Publicidad
Una mujer fue hospitalizada tras sufrir una caída al bajar de un colectivo en el barrio Moure

El hecho ocurrió este lunes por la noche en la intersección de Gustavo Bahamonde y Código 844. La pasajera fue trasladada al Hospital Regional por una lesión en el tobillo.

Una mujer de 40 años fue trasladada al Hospital Regional este lunes por la noche luego de sufrir una caída cuando descendía de un colectivo de la Línea 12 en el barrio Moure.

El episodio se registró alrededor de las 21:10 en la intersección de las calles Gustavo Bahamonde y Código 844. Tras el incidente, se solicitó la presencia de personal de emergencias para asistir a la pasajera.

En el lugar, profesionales de la salud examinaron a la mujer y, debido a una dolencia en el tobillo derecho, dispusieron su traslado al Hospital Regional para la realización de estudios radiológicos y una evaluación más completa.

La pasajera manifestó que el colectivo se encontraba completamente detenido al momento de descender y expresó que no tenía intención de presentar una denuncia por lo ocurrido.

Publicidad

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades intervinientes, mientras se aguardaban los resultados de los estudios médicos para determinar el alcance de la lesión.

Publicidad
Publicidad

💬 Comentarios (0)

✍️ Dejá tu comentario

Los comentarios son moderados antes de su publicación.