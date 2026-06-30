Una mujer fue hospitalizada tras sufrir una caída al bajar de un colectivo en el barrio Moure

El hecho ocurrió este lunes por la noche en la intersección de Gustavo Bahamonde y Código 844. La pasajera fue trasladada al Hospital Regional por una lesión en el tobillo.

Una mujer de 40 años fue trasladada al Hospital Regional este lunes por la noche luego de sufrir una caída cuando descendía de un colectivo de la Línea 12 en el barrio Moure.

El episodio se registró alrededor de las 21:10 en la intersección de las calles Gustavo Bahamonde y Código 844. Tras el incidente, se solicitó la presencia de personal de emergencias para asistir a la pasajera.

En el lugar, profesionales de la salud examinaron a la mujer y, debido a una dolencia en el tobillo derecho, dispusieron su traslado al Hospital Regional para la realización de estudios radiológicos y una evaluación más completa.

La pasajera manifestó que el colectivo se encontraba completamente detenido al momento de descender y expresó que no tenía intención de presentar una denuncia por lo ocurrido.

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Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades intervinientes, mientras se aguardaban los resultados de los estudios médicos para determinar el alcance de la lesión.