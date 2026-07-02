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Comodoro

Trabajadores municipales cuestionaron el acuerdo paritario y pidieron reabrir la negociación

El sindicato de trabajadores municipales de Comodoro Rivadavia manifestó su desacuerdo con el acuerdo paritario vigente y solicitó la reapertura urgente de la negociación salarial.

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Administración
Redacción
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Trabajadores municipales cuestionaron el acuerdo paritario y pidieron reabrir la negociación

El sindicato de trabajadores municipales de Comodoro Rivadavia manifestó su desacuerdo con el acuerdo paritario vigente y solicitó la reapertura urgente de la negociación salarial. Además, denunció incumplimientos por parte del Ejecutivo municipal y advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo de los empleados.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Comodoro Rivadavia volvió a expresar su preocupación por la situación salarial de los empleados del sector y presentó una denuncia ante la Secretaría de Trabajo por el presunto incumplimiento del acuerdo paritario firmado con el Municipio en noviembre de 2025.

Según explicó el secretario general del gremio, Roberto Astete, el convenio establecía que ambas partes debían retomar las negociaciones durante la primera quincena de marzo, instancia que, según denunció, nunca fue convocada por el Ejecutivo.

Desde el sindicato sostienen que el objetivo de la presentación es que la autoridad laboral intime al Municipio a reabrir la mesa paritaria para discutir una actualización salarial acorde al contexto económico.

Astete recordó que, al momento de firmar el acuerdo, ya se había previsto una revisión debido al escenario inflacionario. En ese sentido, afirmó que el incumplimiento perjudica directamente a los trabajadores municipales, quienes enfrentan una constante pérdida del poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.

Asimismo, el dirigente cuestionó la falta de diálogo por parte del Ejecutivo local y aseguró que el gremio agotó previamente las instancias administrativas antes de recurrir a la Secretaría de Trabajo. También señaló que continuarán esperando la respuesta del organismo para definir los próximos pasos.

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Por último, Astete consideró que el incumplimiento de los acuerdos firmados deteriora la confianza entre las partes y dificulta la construcción de espacios de negociación que permitan encontrar soluciones al conflicto.

Fuente: Radio de Camioneros.

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