Renuncia el subsecretario de Transporte municipal: dejó su cargo en medio de la reconfiguración del transporte público

La gestión municipal sufrió una baja de peso en un área crítica y de permanente conflicto. Adrián Rodrigues presentó su renuncia como subsecretario de Transporte de la Municipalidad, marcando el final de su etapa en la función pública local.

La salida se da en un momento bisagra para la ciudad, que se encuentra en pleno proceso de transición, adjudicación y debate de los pliegos del servicio de colectivos.

El ahora exfuncionario fundamentó su paso al costado en el intenso trajín que demandó la cartera en los últimos meses. "Fue una decisión difícil, pero ya el desgaste del último tiempo fue muy grande", confió Rodrigues, dejando en claro que la complejidad de las negociaciones y la presión del área terminaron por precipitar su ciclo.

Un escenario de máxima tensión: el pliego urbano y el desembarco del Grupo MR

La salida de Rodrigues no se da en un vacío, sino tras un período de altísima volatilidad en el sistema de transporte de pasajeros. La Municipalidad logró adjudicar el pliego urbano de colectivos al Grupo MR, pero el camino estuvo lejos de ser sencillo.

El proceso se dilató notablemente debido a demoras por parte de la nueva firma adjudicataria y a una relación sumamente tensa con la actual prestataria, Patagonia Argentina. La situación llegó a un punto límite en el que legalmente no se permitían más prórrogas contractuadas por el municipio. La encrucijada operativa y política recién encontró un respiro transitorio cuando una medida cautelar de la Justicia obligó a extender la presentación del servicio, forzando una tregua legal para evitar que miles de comodorenses se quedaran a pie.

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Los frentes que quedan abiertos

Quien asuma el liderazgo de la Subsecretaría de Transporte no tendrá tiempo para el período de adaptación. Además de encarrilar la transición definitiva hacia el Grupo MR en el casco urbano, la agenda municipal mantiene bajo la lupa la situación de la zona norte de la ciudad.

Actualmente, otro de los focos de conflicto y negociación abierta es el pliego del servicio de Transportes Diadema, un reclamo histórico y sensible para los vecinos de ese sector que exige una resolución en el corto plazo.