Policía atrapó a un prófugo con pedido de captura en el barrio Juan XXIII

El hombre, de 48 años, fue interceptado por la policía mientras realizaba tareas preventivas en la intersección de la Avenida Lisandro de la Torre y La Plata.

Un hombre que se encontraba prófugo de la justicia fue detenido este lunes por la tarde en Comodoro Rivadavia, luego de que personal de la Comisaría Seccional Quinta lo reconociera en la vía pública durante un patrullaje de rutina.

El operativo ocurrió a las 18:10 horas en las inmediaciones de la Avenida Lisandro de la Torre y la calle La Plata, en el corazón del barrio Juan XXIII. Según fuentes policiales, los efectivos se encontraban realizando tareas de prevención cuando divisaron a un sujeto cuyas características físicas coincidían con las de un individuo sobre el cual pesaba una orden de detención activa.

Confirmación y detención

Al proceder a la interceptación e identificación del sospechoso, los uniformados se comunicaron con la Oficina Judicial para verificar sus antecedentes. Desde el organismo confirmaron de inmediato que el pedido de captura y detención se encontraba plenamente vigente.

El detenido fue identificado formalmente como Eric Roberto A., de 48 años de edad.

Tras la confirmación legal, los agentes procedieron a su inmediata aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial de la Seccional Quinta. El ciudadano permanecerá alojado en las celdas de la comisaría hasta que se lleve a cabo la correspondiente audiencia de control de detención ante las autoridades judiciales.