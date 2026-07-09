Un hito con identidad propia: la vecinal bautiza su histórica rotonda en homenaje a los pioneros del barrio 9 de julio

En un emotivo acto centralizado en el corazón de la zona sur de Comodoro Rivadavia, la comisión vecinal celebró la oficialización de la ordenanza municipal. Buscan proyectar un desfile histórico que conecte el barrio con el centro de la ciudad.

El sentido de pertenencia y la memoria colectiva vivieron hoy una jornada histórica. Coincidiendo de manera perfecta con la fecha patria, la Asociación Vecinal del barrio 9 de Julio logró concretar un anhelo de años: la gestión y promulgación de la ordenanza municipal que otorga el nombre oficial de "Pioneros del barrio 9 de Julio" a su emblemática rotonda.

​Este espacio, que supo ser el epicentro de la vida social y comunitaria de las primeras familias del sector, se vistió de fiesta este jueves para rendir tributo a aquellos trabajadores ypfianos que sembraron sus raíces y forjaron el crecimiento de la zona sur comodorense.

Una puesta en valor con ADN petrolero

​La ceremonia no solo funcionó como un acto administrativo, sino como una verdadera reivindicación histórica. Desde la vecinal destacaron el esfuerzo colectivo para lograr que el municipio respalde legalmente una denominación que los vecinos ya sentían como propia.

​"Este es un gran paso para nuestra comunidad. No es solo un cartel o un nombre en un papel; es reconocer a los hombres y mujeres de YPF que con pico y pala, con frío y viento, levantaron este barrio y nos legaron los valores del trabajo", expresaron emocionados desde la conducción vecinal.

​El evento se transformó en un punto de encuentro multitudinario que reunió a las fuerzas vivas de la ciudad:

​Acompañamiento institucional: Presencia de autoridades municipales, referentes barriales y antiguos pobladores.

​Música y tradición: La Banda del Ejército engalanó la jornada ejecutando las estrofas del Himno Nacional y marchas tradicionales.

​Cultura popular: Diversas academias de folklore locales aportaron color y danza, transformando la recuperada rotonda en un escenario a cielo abierto.

Próximo objetivo: Un desfile que una el sur con el centro

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Lejos de conformarse con este logro, la comisión vecinal ya mira hacia el futuro. El éxito de la convocatoria de este 9 de julio encendió la mecha para un proyecto aún más ambicioso: organizar un gran desfile cívico-militar y comunitario.

La propuesta busca trazar un recorrido histórico y geográfico que una el corazón de la zona sur con el casco céntrico de Comodoro Rivadavia, integrando a todas las instituciones educativas, deportivas y culturales de la zona en una muestra de unidad pocas veces vista.

Con la ordenanza bajo el brazo y la plaza colmada de pañuelos celestes y blancos, el barrio 9 de Julio demostró hoy que el progreso de una ciudad no solo se mide en sus obras, sino en el respeto absoluto por su memoria.