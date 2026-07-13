Medicamentos Solidarios: más de 3.600 tratamientos garantizados para aliviar el bolsillo de las familias

Desde el comienzo de la gestión municipal hasta la actualidad, se garantizaron 3.688 tratamientos con una inversión de más de 86 millones de pesos, para sostener el programa consolidado como una política pública sostenida en el tiempo. Quienes acceden a la medicación gratuita, pueden ahorran hasta $ 180 mil pesos mensuales aproximadamente. Una nueva jornada, tendrá lugar en zona norte, el sábado 18 de julio en el CAPS René Favaloro, Km14.

Con una fuerte presencia territorial, la gestión del intendente Othar Macharashvili, a través de la Secretaría de Salud a cargo de Jorge Espíndola y Gabriela Moreno, fortalece el programa "Medicamentos Solidarios", para disminuir los riesgos que implica la interrupción de los tratamientos, en un contexto donde muchas personas tienen dificultades para sostenerlos.

Cabe recordar que, el programa está orientado a la cobertura de fármacos de patologías crónicas como diabetes, hipertensión, dislipemias y osteoartropatía, entre otras más; y su implementación mensual se complementa con acciones de promoción y prevención para la salud integral en jornadas territoriales con el objetivo de llegar a cada barrio de la ciudad.

Sobre el tema, el secretario de Salud, Jorge Espíndola afirmó que "el objetivo principal de Medicamentos Solidarios, es que ninguna persona interrumpa un tratamiento por no poder afrontar el costo de la medicación. Sabemos que quienes viven con enfermedades crónicas, necesitan sostener sus tratamientos todos los días, porque de eso depende su calidad de vida y la prevención de complicaciones futuras".

"Hoy, el contexto económico hace que muchas familias deban reorganizar sus prioridades. Desde el Municipio entendemos que la salud no puede quedar librada a esa realidad, por eso sostenemos este programa con dos jornadas al mes en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en zona norte y zona sur", afirmó.

Asimismo, el funcionario reconoció que "los números muestran el impacto del programa. Ya entregamos 3.688 tratamientos en lo que va de la gestión y eso significa que muchas personas pudieron continuar con su medicación sin que el costo fuera un impedimento".

"Cada tratamiento que logramos sostener es una internación que podemos prevenir, una complicación que podemos evitar y una mejor calidad de vida para nuestros vecinos. Esa es la verdadera importancia", remarcó Espíndola.

Asimismo, el secretario de Salud reiteró que "nuestro compromiso es que ningún vecino tenga que elegir entre comprar sus medicamentos o cubrir las necesidades básicas de la casa. La continuidad de los tratamientos es una prioridad y acompañar en este contexto la economía de las familias, también forma parte de cuidar la salud".

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Más tratamientos, más ahorro para las familias

Entre la adquisición de medicamentos y las muestras médicas recibidas, el Municipio destinó $86.339.494 pesos al programa municipal, lo que permitió entregar 3.688 tratamientos a personas con enfermedades crónicas. El alcance de esta política pública, también se refleja en el ahorro que significa para quienes acceden a la medicación.

De acuerdo a los datos relevados por la Dirección de Farmacia Municipal, un tratamiento para hipertensión, representa un ahorro aproximado de $57.221 pesos mensuales; para diabetes $86.324 pesos; para dislipemias $39.312 pesos y para hipotiroidismo $30.597 pesos.

En ese marco, Espíndola destacó que "el programa representa un alivio concreto para la economía familiar. Hay vecinos que ahorran más de 80 mil pesos al mes en un solo tratamiento y, en muchos casos, reciben medicación para dos o más patologías, por lo que ése ahorro es todavía mayor".

En cada encuentro de entrega de medicamentos, se suman otras atenciones espontáneas que incluyen varias especialidades. La próxima jornada, se llevará adelante el sábado 18 de julio, en el CAPS de René Favaloro, en Km14.