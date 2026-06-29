Madrugada de tensión: Lo atraparon en el techo de una fábrica de hielo tras una persecución

El hecho ocurrió durante las primeras horas de este lunes en kilómetro 8 el barro de la zona norte de Comodoro Rivadavia. Un vecino alertó a la policía al ver al sospechoso sobre el edificio. El hombre intentó escapar saltando al vacío, pero fue capturado a los pocos metros.

Un hombre de 32 años terminó tras las rejas esta madrugada luego de protagonizar una cinematográfica fuga frustrada en el barrio Kilómetro 8. El sujeto fue descubierto mientras merodeaba de forma sospechosa sobre el techo de una conocida fábrica de hielo de la zona.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró alrededor de las 03:10 horas de este lunes. Un llamado telefónico de un vecino —quien se convirtió en el denunciante clave de la noche— alertó a la Comisaría de Kilómetro 8 sobre la presencia de un intruso en las instalaciones comerciales ubicadas en la calle 2403 al 929.

Persecución y captura

De inmediato, un móvil policial se desplazó hasta el lugar. Al arribar, el testigo señaló el punto exacto donde se encontraba el sospechoso. Al verse acorralado y notar las balizas policiales, el individuo no lo pensó dos veces: saltó desde el techo del establecimiento y emprendió una veloz huida a pie.

Sin embargo, el intento de escape duró muy poco. Los efectivos policiales reaccionaron con rapidez, iniciaron una breve persecución y lograron interceptarlo y reducirlo a escasos metros de la fábrica.

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Identificado: El detenido fue identificado por las autoridades como Matías Ezequiel Ch., de 32 años de edad.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial de Kilómetro 8, donde quedó alojado bajo arresto. Según se confirmó, permanecerá tras las rejas a la espera de la correspondiente audiencia de control de detención, donde la Justicia determinará los cargos en su contra.