URGENTE
El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco" El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco"
📬 Newsletter
Comodoro

Madrugada de tensión: Lo atraparon en el techo de una fábrica de hielo tras una persecución

El hecho ocurrió durante las primeras horas de este lunes en kilómetro 8 el barro de la zona norte de Comodoro Rivadavia. Un vecino alertó a la policía al ver al sospechoso sobre e

A
Administración
Redacción
👁 0 lecturas · 🕐 2 min de lectura
Publicidad
Madrugada de tensión: Lo atraparon en el techo de una fábrica de hielo tras una persecución

El hecho ocurrió durante las primeras horas de este lunes en kilómetro 8 el barro de la zona norte de Comodoro Rivadavia. Un vecino alertó a la policía al ver al sospechoso sobre el edificio. El hombre intentó escapar saltando al vacío, pero fue capturado a los pocos metros.

Un hombre de 32 años terminó tras las rejas esta madrugada luego de protagonizar una cinematográfica fuga frustrada en el barrio Kilómetro 8. El sujeto fue descubierto mientras merodeaba de forma sospechosa sobre el techo de una conocida fábrica de hielo de la zona.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró alrededor de las 03:10 horas de este lunes. Un llamado telefónico de un vecino —quien se convirtió en el denunciante clave de la noche— alertó a la Comisaría de Kilómetro 8 sobre la presencia de un intruso en las instalaciones comerciales ubicadas en la calle 2403 al 929.

Persecución y captura

De inmediato, un móvil policial se desplazó hasta el lugar. Al arribar, el testigo señaló el punto exacto donde se encontraba el sospechoso. Al verse acorralado y notar las balizas policiales, el individuo no lo pensó dos veces: saltó desde el techo del establecimiento y emprendió una veloz huida a pie.

Sin embargo, el intento de escape duró muy poco. Los efectivos policiales reaccionaron con rapidez, iniciaron una breve persecución y lograron interceptarlo y reducirlo a escasos metros de la fábrica.

Publicidad

Identificado: El detenido fue identificado por las autoridades como Matías Ezequiel Ch., de 32 años de edad.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial de Kilómetro 8, donde quedó alojado bajo arresto. Según se confirmó, permanecerá tras las rejas a la espera de la correspondiente audiencia de control de detención, donde la Justicia determinará los cargos en su contra.

Publicidad
Publicidad

💬 Comentarios (0)

✍️ Dejá tu comentario

Los comentarios son moderados antes de su publicación.