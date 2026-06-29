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Comodoro

Lo pescaron in fraganti saltando el paredón de una empresa en el Barrio Industrial

El hecho ocurrió este domingo por la tarde en la zona sur de Comodoro Rivadavia. Un sereno de la zona alertó a la policía al ver al sospechoso merodeando los predios. El hombre, de

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Redacción
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Lo pescaron in fraganti saltando el paredón de una empresa en el Barrio Industrial

El hecho ocurrió este domingo por la tarde en la zona sur de Comodoro Rivadavia. Un sereno de la zona alertó a la policía al ver al sospechoso merodeando los predios. El hombre, de 41 años, quedó detenido a la espera de la audiencia de control.

Un hombre de 41 años fue detenido este domingo por la tarde tras ser sorprendido saltando el muro perimetral de una empresa ubicada en el Barrio Industrial de esta ciudad.

El episodio se registró alrededor de las 18:30 horas, cuando el sereno de una firma del sector observó una secuencia sospechosa: un sujeto desconocido acababa de saltar el cerco perimetral de un predio lindante. Ante el posible hecho delictivo, el trabajador dio inmediato aviso al personal de la Comisaría Seccional Tercera.

Captura en el acto

Una comitiva policial se desplazó rápidamente hacia el lugar indicado. Al arribar, los efectivos constataron la veracidad del relato al divisar al sospechoso justo en el momento en que salía del predio de la empresa "CAZALLA", saltando el muro hacia la vía pública.

La policía interceptó de inmediato al individuo, quien fue identificado como Víctor Florentino CH. (41).

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El propietario del establecimiento damnificado se hizo presente en el lugar, manifestó no conocer al sospechoso y adelantó a las autoridades que concurrirá a la dependencia policial para formular la denuncia penal correspondiente.

Situación procesal

Por disposición de la Fiscalía de turno, el ciudadano detenido fue trasladado a los calabozos de la Seccional Tercera. Allí permanecerá alojado bajo custodia policial hasta tanto se fije el horario para la correspondiente audiencia de control de detención ante el juez penal de turno.

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