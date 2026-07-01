La SCPL informó una avería en el acueducto del '99: por el momento no habrá corte de agua

La rotura fue detectada este miércoles en cercanías de la Estación de Bombeo de Cerro Negro. Aunque las reservas de agua se mantienen en niveles óptimos y el servicio continúa con normalidad, algunos sectores podrían registrar baja presión.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que durante las primeras horas de la tarde de este miércoles se detectó una avería en el acueducto del '99, en inmediaciones de la Estación de Bombeo de Cerro Negro.

Desde la cooperativa señalaron que, pese al inconveniente, las reservas principales de agua se encuentran en niveles óptimos, por lo que no será necesario interrumpir la distribución del servicio en Comodoro Rivadavia.

No obstante, advirtieron que algunos vecinos podrían experimentar una disminución en la presión del agua en sus conexiones domiciliarias mientras se llevan adelante las tareas de reparación.

Personal operativo ya trabaja en el lugar realizando el desagote del sector afectado para luego avanzar con las reparaciones correspondientes y restablecer el funcionamiento normal del acueducto.

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Finalmente, desde los departamentos de Saneamiento y del Sistema de Acueductos y Acuíferos solicitaron a la comunidad hacer un uso racional del agua hasta que finalicen las tareas.