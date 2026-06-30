Emiten alerta amarilla por bajas temperaturas extremas para toda la provincia del Chubut

La advertencia estará vigente durante el miércoles 1 de julio. El fenómeno podría provocar efectos leves a moderados en la salud, especialmente en los grupos de riesgo.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que rige una alerta amarilla por bajas temperaturas extremas para toda la provincia del Chubut durante el miércoles 1 de julio.

De acuerdo con el aviso, las bajas temperaturas previstas pueden generar un efecto leve a moderado en la salud, principalmente en personas mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y quienes permanezcan expuestos al frío por períodos prolongados.

El mapa difundido por el organismo provincial indica que la totalidad del territorio chubutense se encuentra bajo nivel de alerta amarilla, lo que significa que las condiciones meteorológicas pueden representar un riesgo para algunos sectores de la población.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan tomar precauciones, mantenerse abrigados, evitar la exposición prolongada al frío y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

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Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.