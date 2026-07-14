Destrozó un auto en plena avenida, intentó escapar y fue atrapado por la policía en Comodoro

El hecho ocurrió este lunes por la tarde en la Av. Hipólito Yrigoyen. El sospechoso, de 33 años, fue interceptado a pocas cuadras del lugar y quedó detenido a la espera de la audiencia judicial.

Un hombre de 33 años fue detenido este lunes por la tarde luego de provocar daños en un vehículo estacionado sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen e intentar darse a la fuga. Gracias a la rápida intervención del personal de la Comisaría Seccional Tercera, el sujeto fue capturado a pocas cuadras del lugar del hecho.

​El incidente se registró alrededor de las 17:59 horas, cuando los uniformados recibieron un alerta sobre un acto de vandalismo en la vía pública.

El ataque y la fuga

Al llegar al lugar de los hechos, el personal policial se entrevistó con el damnificado, propietario de un Peugeot 208. La víctima detalló que un desconocido había arremetido contra su auto, provocando serios daños materiales en la puerta trasera lateral derecha.

Tras cometer el ilícito, el sospechoso emprendió una veloz huida a pie. Según el relato del denunciante, el agresor se retiró por la calle Juan Pevet en dirección a Antonio Cañal.

Rápida aprehensión

Con las características físicas y de vestimenta aportadas por el damnificado, los efectivos iniciaron un rastrillaje inmediato por las inmediaciones de la zona.

La búsqueda dio resultados positivos en cuestión de minutos: el personal policial logró interceptar y demorar al sospechoso justo frente a un taller mecánico ubicado sobre la calle Antonio Cañal.

Publicidad

Estado procesal del detenido

El sujeto fue identificado formalmente por las autoridades como Pablo Bernardo S. (33). Tras su aprehensión, fue trasladado de inmediato a la dependencia policial de la Seccional Tercera, donde permanecerá alojado hasta que se fije la correspondiente audiencia de control de detención ante la Justicia.