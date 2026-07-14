Denuncian presuntas irregularidades ambientales de CGC en yacimientos del norte de Santa Cruz

El Sindicato de Camioneros de Santa Cruz aseguró que la empresa habría modificado el tratamiento de residuos petroleros para reducir costos. Según la denuncia, la nueva metodología podría generar un impacto ambiental y también derivar en la pérdida de puestos de trabajo.

El secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Cruz, Sergio Sarmiento, denunció públicamente una presunta decisión de la empresa Compañía General de Combustibles (CGC) de cambiar el sistema de disposición de residuos petroleros en los yacimientos de la zona norte de la provincia.

De acuerdo con lo expresado por el dirigente sindical, la operadora dejaría de trasladar los residuos a plantas de tratamiento especializadas y comenzaría a depositarlos en excavaciones realizadas junto a los pozos petroleros, mediante un sistema conocido como “pileta seca para control de sólidos”.

Sarmiento sostuvo que esta modalidad implicaría el vuelco de lodos, residuos químicos y agua contaminada directamente sobre el terreno, lo que, según afirmó, podría representar un riesgo para el suelo y las napas subterráneas. Además, aseguró que este procedimiento recuerda a prácticas utilizadas décadas atrás, antes de la implementación de normas ambientales más estrictas.

El gremialista también señaló que el cambio operativo tendría un fuerte impacto laboral. Explicó que, al eliminarse el transporte de residuos hacia las plantas de tratamiento, entre seis y ocho trabajadores camioneros perderían sus puestos, además de otros empleados vinculados a la actividad petrolera.

En ese contexto, advirtió que el sindicato no aceptará despidos relacionados con esta medida y anticipó que podrían iniciarse acciones gremiales si la empresa avanza con la implementación del nuevo esquema.

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Hasta el momento de la publicación de esta nota, CGC no había emitido un comunicado oficial en respuesta a las declaraciones realizadas por el dirigente sindical.

Fuente: OPI Santa Cruz.