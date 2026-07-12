Glinski y la apuesta por un peronismo sin escondites

Cuando un diputado nacional empieza a hablar en plural sobre "un frente amplio que exceda al PJ", ya no está simplemente opinando: está anunciando una candidatura. Eso es, en los hechos, lo que hizo esta semana José Glinski.

El diputado nacional confirmó su intención de competir por la Gobernación de Chubut en 2027 y aseguró estar dispuesto a asumir el desafío si el espacio político así lo define. No hubo ambigüedad en el mensaje: quiere ser protagonista, no espectador de un armado que otros decidan por él.

La construcción antes que la interna

Lo distintivo del planteo de Glinski no es la ambición personal —eso sería lo de menos en cualquier dirigente con vocación de poder— sino el diagnóstico que lo acompaña. El legislador viene insistiendo, entrevista tras entrevista, en que el peronismo chubutense se ha "trabado" hacia adentro, discutiendo candidaturas antes que necesidades concretas de la gente. Su llamado explícito es a salir rápidamente a hablar con la gente en lugar de encerrarse en la lógica partidaria, y a que la sociedad reciba variantes expresadas de manera honesta, dejando en un segundo plano las disputas internas.

Es una lectura políticamente inteligente. Después de la derrota de 2023 —cuando Juan Pablo Luque llegó cerca pero no alcanzó la Gobernación—, Glinski ha sido bastante frontal en marcar que buena parte de esa frustración se explica por decisiones tácticas de aquella candidatura, más que por un rechazo estructural del electorado al espacio.

Es una forma de decir, sin decirlo del todo: "la próxima vez, hagámoslo distinto". Y "distinto" parece significar, en su cabeza, una construcción que empiece por el territorio y no por el reparto de lugares.

La unidad como condición, no como consigna

Glinski ha sido insistente con un punto que en el peronismo argentino suele quedar en el discurso y rara vez en la práctica: condensar el voto peronista en una sola lista para 2027, con la expectativa de evitar una interna que fragmente el espacio. Su gesto hacia dirigentes con aspiraciones propias, como Dante Bowen, ha sido cuidadoso: reconoce el derecho de cualquiera a competir, pero remarca que esa discusión debe resolverse dentro del partido y no por afuera.

Ese equilibrio —abrir la puerta a la pluralidad interna sin habilitar fugas hacia afuera— es, probablemente, el desafío más difícil de sostener en la práctica. El peronismo chubutense tiene tradición de armados propios y liderazgos territoriales fuertes (Comodoro, la cuenca, el valle), y la tentación de ir por afuera cuando no se gana la interna es un fantasma conocido en la provincia.

El adversario que Glinski elige nombrar

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No hay ambigüedad tampoco respecto de a quién enfrenta. Glinski ha sido duro con la gestión de Ignacio Torres, a quien acusa de arrodillarse fácilmente ante el poder nacional y de estar cada vez más alineado con Milei que con su propio espacio de origen, sosteniendo además que no existe posibilidad de acuerdo con el oficialismo provincial.

Es una definición estratégica clara: el peronismo no debe funcionar como bisagra que sostenga a Torres ni como obstáculo involuntario para que la Casa Rosada retenga la provincia por otra vía.

Al mismo tiempo, descartó de plano competir por la Intendencia de Comodoro Rivadavia, lo que despeja un tablero: su proyecto es provincial, no local, y eso simplifica —al menos por ahora— la superposición de ambiciones dentro del propio espacio.

Lo que queda por verse

El diagnóstico de Glinski es sólido; la ejecución, todavía una incógnita. Decir "vamos unidos" es más fácil que lograrlo cuando hay al menos media docena de dirigentes peronistas con aspiraciones legítimas y territorios propios. Y construir "un frente que exceda al PJ" implica negociar con sectores que no necesariamente comparten ni su diagnóstico ni sus tiempos.

Para Chubut, la pregunta de fondo no es solamente quién encabece la lista en 2027, sino si el peronismo logra ofrecer algo más que la enésima corrección de rumbo después de una derrota. Glinski parece entender eso. Falta ver si el resto del espacio también.

Editorial — El Observador del Sur